Frau ließ Adoptivtochter (16) grausam verhungern

Der tragische Fall hat sich bereits 2016 zugetragen. Eine Frau hatte ihren drei Adoptivkindern im US-Bundesstaat Iowa regelmäßiges Essen und Trinken verweigert. Die Geschwister durften außerdem nur selten aus ihren Zimmern. Wenn sie Durst hatten, mussten sie aus der Toilette trinken. Für eines der Kinder endete die Vernachlässigung tödlich.

Die 16-jährige Natalie starb im Oktober 2016 an einem Herzstillstand, der durch die jahrelange Unterernährung verursacht wurde. Der Teenager soll am Ende nur noch 38 Kilogramm gewogen haben. Sie konnte ohne Hilfe gar nicht mehr aufstehen. Als die Polizei das Mädchen tot im Badezimmer aufgefunden hat, habe sie eine schmutzige Windel getragen.

Mehr um Tiere als um Kinder gekümmert

Am Freitag musste sich Nicole F. vor einem Gericht wegen Mordes durch Verhungern lassen und Vernachlässigung der drei Kinder verantworten. Richterin Karen Romano hat die 43-Jährige zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem darf sie keinen Kontakt zu den beiden überlebenden Kindern haben. Die Staatsanwaltschaft warf der Frau laut "Bild" vor, sich mehr um ihre Tiere als um ihre Kinder gekümmert zu haben. Auf dem Grundstück soll es vor Hunden und Katzen nur so gewimmelt haben.

Wie im Zuge des Prozesses bekannt wurde, mussten Natalie und ihre beiden Geschwister jahrelang in einem verdreckten, abgedunkelten Zimmer leben. Manchmal kletterten sie aus dem Fenster, um bei Nachbarn um Essen zu betteln. Daraufhin hatte die 43-Jährige die Fenster zugemauert, erzählt Jaden, der Bruder der Verstorbenen.

Verheerender Behördenfehler

Nachbarn und Angestellte der Schule von Natalie meldeten den Fall bei der Kinderschutzbehörde. Daraufhin hätten die Kinder in Obhut und die Eltern unter Aufsicht gestellt werden sollen, was allerdings nicht passiert ist. Der zuständige Mitarbeiter der Kinderschutzbehörde wurde später für den verheerenden Fehler gefeuert. Der Ex-Ehemann von Nicole F. muss sich am 30. April vor Gericht verantworten. Als Natalie starb, wohnte er schon nicht mehr im selben Haus.

#Iowa Nicole Finn will spend the rest of her life in prison for starving 3 of her adopted children causing one of them to go into cardiac arrest and die. Tell me again that adoption is all about love and concern for the child? What happened here?… https://t.co/XYtJGzyK6q pic.twitter.com/0oBUleWa5G