Frau mit Kinderwagen von Männer-Trio begrapscht

Der Vorfall passierte laut Polizei bereits am vergangenen Mittwoch gegen 7.40 Uhr in Höchst bei Frankfurt am Main.

Die 29-Jährige machte gerade auf einem Feldweg einen kleinen Spaziergang mit ihrem Kinderwagen. Plötzlich näherten sich von hinten drei Männer und belästigten die Frau.

Das Trio begrapschte die Mutter und fasste ihr an die Beine und die Brust. Die Frau reagierte blitzschnell und setzte sich mit aller Kraft zur Wehr.

Frau schlägt Angreifer zu Boden

Zwei der drei Männer gingen daraufhin zu Boden und die Frau rannte mit dem Kinderwagen davon. Die 29-Jährige ging aber nicht gleich zur Polizei, sondern musste erst ermittelt werden, berichtet "Tag24".

Die Beamten wurden erst auf den Fall aufmerksam, als sie eine Whats-App-Warnung der Frau bemerkten, die in verschiedenen Gruppen verschickt wurde.

Täterbeschreibung

Die Täter waren 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, schlank und alle schwarz gekleidet.

Sie hatten einen dunklen Teint und sprachen in einer ausländischen Sprache.

Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

(wil)