Frau nach Messer-Attacke in eigener Wohnung tot

Um 16 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. Am Tatort angekommen, bot sich den Einsatzkräften ein schreckliches Bild: In einer Wohnung, in Neuhausen, lagen drei Menschen auf dem Boden. Alle blutverschmiert.

Bei den Schwerverletzten handelte es sich um eine Familie. Für die Tochter (25) kam jede Hilfe zu spät. Ihr Bruder (15) und die Mutter (53) liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Auch der Hund der Familie wurde attackiert, wie die "Bild" berichtet. Er überlebte den Angriff.

Beziehungstat vermutet

Vom Täter fehlte mehrere Stunden lang jede Spur. Trotz großräumiger Absperrung und Öffentlichkeitsfahndung konnte vorerst niemand festgenommen werden.

Erst in den Abendstunden wurde ein 19-Jähriger von einer Polizeistreife aufgehalten. Es soll sich dabei um den Täter handeln. Das Motiv ist bislang jedoch nicht klar. Die Beamten vermuten eine Beziehungstat, wissen aber nicht, wer mit wem liiert war. Offenbar besteht aber die Möglichkeit, dass der 19-Jährige die jüngere Schwester des Opfers kannte.

