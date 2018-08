Frau trinkt Bier durch einen toten Fisch

Widerlich oder sexy? Facebook-User sind sich nicht einig. Die US-Amerikanerin Aimee Lynn (28) ist diejenige, die die Gemüter spaltet. Auslöser ist ein Video, das sie Ende Juli geposted hat.

Umfrage Was halten Sie von der Aktion? Lustig, lasst ihr doch den Spaß.

Ich würde es nicht tun, ist aber ihre Sache.

Abartig. Was soll das?

Ist mir egal.

Darauf ist sie zu sehen, wie sie auf einem Boot kniet, während ihr ein toter Lachs zum Mund geführt wird. Im Inneren des Fisches scheint sich Bier zu befinden. Die 28-Jährige lässt sich damit überschütten.

3,6 Millionen Menschen klickten das Video bereits an. Die Meinungen: "Das ist beeindruckend" oder, "Lass die Hater reden. Hauptsache du hast deinen Spaß".

"Zu hoch angesetzt"

Diese "Hater" finden das Video nämlich gar nicht witzig. Einige Fragen nach der Sinnhaftigkeit der Trinkart. Andere finden die Sache einfach nur widerlich und meinen, sie müssten sich gleich übergeben.

Aimee sind die Kommentare jedoch egal. Sie meint sowohl in den Kommentaren als auch in den Interviews, dass sie das Maul viel zu Hoch angesetzt habe. Sie fühlte sich so, als ob sie ertrinken würde.

