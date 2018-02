Frau vergewaltigt und bei lebendigem Leib verbrannt

Was den beiden Männern Stephen U. (40) und William M. (51) vorgeworfen wird, ist kaum zu glauben. Die Handwerker sollen die 28-jährige zweifache Mutter Anna N. erst vergewaltigt, sie dann zur Herausgabe ihrer Kontodaten gezwungen und sie anschließend bei lebendigen Leib verbrannt haben. Direkt nach der Tat sollen sie zudem noch ein gut gelauntes Selfie geschossen haben.

Zugetragen hat sich diese fürchterliche Geschichte bereits am 15. August 2017 in Sunderland, einer Hafenstadt im Nordosten Englands. Jetzt wird den Beschuldigten der Prozess gemacht. Staatsanwalt Jamie Hill bezeichnet das Mordmotiv laut "DailyMail" als eine "Kombination aus verdrehter sexueller Fantasie und Gier".

Anna war 2010 von Vietnam nach Großbritannien gezogen. Sie eröffnete gemeinsam mit ihrer Schwester ein Nagelstudio und war nebenher als Immobilienmaklerin tätig. Im Zuge dieser Tätigkeit lernte sie auch ihre späteren, mutmaßlichen Mörder kennen. Die beiden sollten Handwerksarbeiten in einem ihrer Objekte erledigen.

Erdrückende Beweislage

Dem Gericht liegen Nachrichten, die die beiden Angeklagten schwer belasten, vor. So sollen sich die Männer im Netz über Anna ausgetauscht haben. Noch eine Woche vor dem Mord stellte der 40-Jährige seinem Kollegen die Frage: "Lust auf Vietnamesisch?". Auch in der Nacht des Mordes gingen die Nachrichten weiter. So soll der 51-Jährige seinem Freund tatsächlich getextet haben: "Vergewaltigen wir ...?"

Eine Überwachungskamera von Nachbarn zeigt die Männer außerdem am Tag des Mordes beim Verlassen des Hauses. Der 40-Jährige soll Anna, eingewickelt in einem weißen Leintuch, nach draußen getragen haben. Das Opfer sollen sie in den Kofferraum des Wagens geworfen haben und damit an einen Feldweg gefahren sein. Dem Bericht zufolge wurde das Auto dann mit Benzin übergossen und angezündet. Die Obduktion hat ergeben, dass Anna zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich noch am Leben war.

Der Staatsanwalt gab zudem bekannt, dass das mutmaßliche Killer-Duo im Auto am Weg zum Feldweg noch Fotos geschossen hat: "Sie haben ein Selfie von sich im Wagen gemacht. William M. hält das Telefon und lächelt während der Fahrt."

Beide plädieren auf nicht schuldig

Sowohl Stephen U. als auch William M. bestreiten die Tat. Nachdem die DNA des 40-Jährigen am Körper der Toten gefunden wurde, gab er an, eine einvernehmliche sexuelle Beziehung mit Anna gehabt zu haben. Der Prozess gegen die beiden Beschuldigten wird nun fortgesetzt und voraussichtlich noch rund vier Wochen dauern.

