Frau vergiftete Tochter, um Ex zurückzugewinnen

Die junge Frau aus South Carolina hatte ihrer Tochter Peyton Ende Juli 2016 eine tödliche Menge Salz verabreicht. Das Mädchen erlitt Anfälle und hatte starkes Fieber. Die Salzvergiftung führte letztendlich dazu, dass Peytons Gehirn versagte. Das 17 Monate alte Kleinkind verstarb am 5. August, nachdem Ärzte fünf Tage lang vergebens um ihr Leben gekämpft hatten.

Vierjähriger plauderte die Wahrheit aus

Kimberly Martines gab bei einer ersten Befragung an, dass Peyton und ihre Zwillingsschwester unbemerkt an das Salz gelangt sind. Ihr vierjähriger Sohn schilderte der Polizei allerdings etwas anderes. Er gab an beobachtet zu haben, wie seine Mutter seine kleine Schwester löffelweise mit Salz fütterte. Nach einer weiteren Einvernahme gab die 25-Jährige ihre Tat zu. Sie habe gehofft dadurch ihren Ex-Mann wieder in ihr Leben zurückbringen zu können.

Innerlich ausgetrocknet

Die Autopsie von Peyton hat eine Hypernatriämie als Todesursache ergeben. Diese wird allen voran durch Flüssigkeitsmangel verursacht. Für Säuglinge ist eine Elektrolytstörung mit erhöhter Natriumkonzentration im Blut besonders gefährlich, weil ihre Nieren noch nicht reif genug sind, um die Salzmengen zu verarbeiten.

Am Mittwoch (26.7.) wurde Kimberly Martines zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie muss 85 Prozent ihrer Strafe hinter Gittern verbüßen. Ihre anderen beiden Kinder wurden dem Sozialamt übergeben.

