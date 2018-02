Frau verkauft auf der Straße ihre Muttermilch

In einem auf dem Sozialen Netzwerk PearVideo veröffentlichten Video erklären die Mutter und ihr Ehemann, dass sie mindestens 100.000 Yuan, umgerechnet etwa 12.800 Euro, für die Krankenhausrechnung ihrer kranken Tochter, die seit Wochen auf der Intensivstation liegt, benötigen. Deshalb bietet die junge Chinesin auf der Straße ihre Muttermilch zum Verkauf an.

Die Reaktionen über die ungewöhnliche Aktion der verzweifelten Eltern fallen gespalten aus. Während das Video viele User mit den Worten "Milch kaufen, Mädchen retten" teilten und dem Paar alles Gute wünschten, sind andere weniger begeistert. "Welch vulgäre Art, um um Hilfe zu bitten", schrieb etwa ein Nutzer.

In den letzten Jahren gab es viel Kritik an der chinesischen Gesundheitsversorgung, da viele medizinische Zentren enorm überlastet sind und laut "BBC" zum Teil Geld von Patienten nehmen, damit sie in der Warteschlange weiter nach vorne rücken. Personen mit geringerem Einkommen bleiben daher meist auf der Strecke.

I saw this on the BBC and thought you should see it:



Breastfeeding mother sells milk to fund hospital bills - https://t.co/j1eWJ9s8Gp