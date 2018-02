Frau zeigt Friseurin wegen zu kurzer Haare an

Es ist eine nicht alltägliche Angelegenheit, womit sich die Polizeibeamten vom Kreis Borken im Nordwesten des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen am Montag beschäftigen mussten.

"Weil ihr die Haare am Donnerstagnachmittag in einem Friseurgeschäft im Kreis Borken zu kurz geschnitten worden waren, erstattete eine 32-jährige Frau tags darauf Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Friseurin", erklärt Polizeisprecher Danièl Maltese am Montag in einer Aussendung.

Die Friseurin soll der geschädigten Dame 20 Zentimeter mehr als ursprünglich vereinbart abgeschnitten haben. Nun muss wohl die beschuldigte Friseurin vernommen werden, um den ungewöhlichen Fall der Körperverletzung zu klären.

