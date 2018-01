Brutaler U-Bahn-Schubser: Wer kennt diesen Mann?

Der Vorfall ereignete sich bereits vor zwei Wochen am 15. Jänner, wie die Polizei in München am Dienstag bekanntgab. Damals beobachtete gegen 17:45 Uhr eine Zeugin, wie zwei Männer auf der Rolltreppe in Streit gerieten. Dabei gingen die Aggressionen offenbar zunächst vom späteren Opfer aus.

Als die beiden Männer auf dem Bahnsteig angekommen waren, ging die Auseinandersetzung zwischen ihnen weiter. Einen Faustschlag des einen in das Gesicht des Kontrahenten konnte die 66 Jahre alte Zeugin noch verhindern. Den anschließenden Schubser aber nicht: Der Unbekannte stieß den 55-Jährigen derart stark gegen eine Betonsäule, dass das Opfer sofort das Bewusstsein verlor.

Noch bevor die alarmierte Polizei und der Rettungsdienst eintrafen, ergriff der Täter die Flucht. Sein Opfer erlitt bei dem Zwischenfall mit der Betonsäule eine Hirnblutung und wird nach jetzigem Stand dauerhaft gelähmt bleiben.

Einer weiteren Zeugin (42) gelang es, mit ihrem Handy ein Foto von dem brutalen Schubser zu machen. Mit diesem Bild fahndet die Polizei nun nach dem Mann.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu der Person auf dem Lichtbild, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 0049 - 89/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

