17-Jähriger von vier Jugendlichen misshandelt

Der 17-Jährige wurde am Montag gegen 20.00 Uhr an einer Bushaltestelle in Freiburg von einer vier Jugendlichen, drei Buben und ein Mädchen, in aggressiver Weise angesprochen.

Um eine Auseinandersetzung zu vermeiden, entfernte sich der junge Mann von der Haltestelle. Die Gruppe ließ allerdings nicht von dem 17-Jährigen ab und verfolgte ihn.

Zu Boden gestoßen

Nur kurze Zeit später wurde er dann von hinten attackiert und zu Boden gestoßen. Dabei zog sich das Opfer Schürfwunden an den Händen und im Gesicht zu.

Als der 17-Jährige versuchte aufzustehen, biss ihm das Mädchen in den rechten Unterarm. Danach wurde er mehrfach vom "Rädelsführer" der Gruppe vor die Brust gestoßen.

In Handgelenk gebissen

Laut Polizei wollte das Opfer daraufhin die Hände des Angreifers festhalten, da wurde der 17-Jährige erneut von dem Mädchen in das rechte Handgelenk gebissen.

Anschließend ließ die Gruppe von ihrem Opfer ab und ergriff die Flucht. Die Polizei fahndet nun nach den vier Tätern.

(wil)