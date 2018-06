Drama: Freunde stürzen 300 Meter in den Tod

Sie wollten den Geschwindigkeitsrekord – und riskierten zu viel. Wieder Tragödie am "El Capitan" (2.307 Meter): Laut US-Medien waren Jason W. (45) aus Colorado und Tim K. (42) aus Kalifornien auf der sogenannten Freeblast-Route unterwegs, als sie tödlich verunglückten – aneinander geleint stürzten die beiden Freunde 300 Meter in die Tiefe.



Der Lehrer und der Investmentmanager galten als erfahrene Kletterer, die den "El Cap" bereits viele Male bestiegen hatten – allein K. 107 Mal. Hatte dieses Mal der Ehrgeiz über die Vernunft gesiegt? Fix ist, dass nur Tage vor dem Unfall die Kletterer Alex Honnold und Tommy Caldwell dort einen neuen Rekord aufgestellt hatten. Sie hatten die "Nose"-Route in zwei Stunden und zehn Minuten bewältigt – selbst Profi-Kletterer benötigen für die etwa 1.000 Meter mehrere Tage.

Andere Kletterer hatten gellende Schreie gehört

Um acht Uhr morgens hatten andere Bergsteiger gellende Schreie

an der "Mammoth Terrace" des Bergs gehört – aus noch ungeklärten Gründen waren Jason W. und Tim K. in den Tod gestürzt. W. hinterlässt Frau und Kind, K. Frau und zwei Söhne – der Mann aus Mission Viejo (Kalifornien) war heuer als "Lehrer des Jahres" ausgezeichnet worden. 2014 hatte er für behinderte Kinder über neun Stunden lang an einer Kletterwand in einer Halle geturnt – und damit einen Guinness Rekord aufgestellt.

Immer wieder kommt es an den steilen Felswänden zu Unfällen – mit dem Todesfall 24 und 25 feierte der "El Capitan" jetzt ein trauriges Jubiläum. Erst im September 2017 war ein Brite während einer Klettertour zu Tode gekommen – seine Frau war durch herabstürzendes Geröll schwer verletzt worden. Im gesamten Yosemite-Park waren allein zwischen 1970 und 1990 51 Kletterer tödlich verunglückt.

Jetzt ermittelt die Polizei in dem Todes-Drama

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, warum die Freunde Jason W. und Tim K., die sich bereits seit der Schulzeit kannten, zu Tode kamen.

