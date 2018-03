Freundin von Supermarkt-Attentäter in Haft

Der aus Marokko stammende Franzose Radouane Lakdim hatte am Freitag bei einer Angriffsserie in Südfrankreich vier Menschen getötet. Der 25-jährige Attentäter wurde später von der Polizei erschossen. Er hatte sich als "Soldat" der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bezeichnet.

Nun wurde bekanntgegeben, dass die französischen Behörden die Freundin des 25-Jährigen, eine 18-jährige Konvertitin, bereits am Freitag festgenommen haben. Die 18-Jährige wird der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung beschuldigt, ebenso ein 17-jähriger Freund Lakdims.

Der IS-Attentäter Lakdim war auf einer Überwachungsliste der Antiterror-Ermittler gestanden, war aber als ungefährlich eingestuft worden. Auch seine 18-jährige Freundin stand nach Angaben aus Ermittlerkreisen auf der Liste.



(red)