Gerichtsfall 13. März 2018 16:33

Friseur rammt Mann Schere in Kopf

Die Staatsanwaltschaft in der Schweiz klagt einen 40-jährigen Mann wegen eines Tötungsversuchs an. Er hatte einen anderen Mann in einem Friseursalon mit mehreren Scheren angegriffen.