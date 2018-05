Fuß Nummer 14 an Kanadas Küste angespült

Das Rätsel geht weiter: Am Sonntagabend hat ein Spaziergänger am Strand von Gabriola Island in der westkanadischen Provinz British Columbia einen menschlichen Fuß entdeckt. Laut "New York Times" steckte der abgetrennte Fuß in einem Wanderschuh, der zwischen mehreren Holzstämmen eingeklemmt war.

Eine makabere Entdeckung, die in diesem Teil Kanadas aber nicht ungewöhnlich ist: Dort wurden seit 2007 bereits 14 menschliche Füsse angeschwemmt. Bei den meisten handelte es sich um männliche Überreste, in drei Fällen um Füsse in Schuhgröße 45,5. Der aktuelle Fund ist allerdings besonders: Während die 13 zuvor entdeckten Körperteile in Turnschuhen steckten, tauchte erstmals ein Fuß in einem Wanderschuh auf.

Flugzeugabsturz, Serienmord, Suizid?

Über die abgetrennten Füsse wurde schon vielfach spekuliert. Woher kommen sie? Waren es Teile von Opfern eines Flugzeugabsturzes oder trieb ein Serienmörder in der Region sein Unwesen? Und vor allem: Wo sind die restlichen Leichenteile?

Die Behörden in British Columbia gehen nicht von einem Verbrechen aus. Laut Gerichtsmediziner Andy Watson dürfte es in den meisten Fällen um Suizid- oder Unfallopfer handeln. Es seien die Füße von Menschen, die entweder beim Spazieren an der Küste ins Meer gerissen worden oder bei Ausflügen ertrunken seien.

Fuß Nummer 13 ist identifiziert

Neun der 14 Füsse konnten in der Zwischenzeit zwölf Opfern zugeordnet werden, wie "New York Times" weiter berichtet, oft anhand der DNA von vermissten Personen. "In einem der Fälle konnte ein Mann aus Vancouver identifiziert werden, der eine lange Geschichte von Depressionen hatte. Einen Körperteil zu finden, ist sicher keine gute Nachricht, aber für die Familien ist es gut, wenn sie Abschied nehmen können", sagte ein Polizeisprecher zu "Mercury News".

Die Gerichtsmediziner haben unter anderem auch den Mann identifiziert, dessen Fuß in Schuh Nummer 13 steckte. Dieser wurde vergangenen Dezember am Strand von Sooke auf Vancouver Island gefunden. Der Fuß, sowie ein Teil des Schien- und des Wadenbeins, steckten in einem schwarzen Laufschuh. Wie sich herausstellte, gehörten die Überreste einem 79-Jährigen aus dem US-Staat Washington. Der Senior war Monate zuvor verschwunden, nachdem er sein Haus verlassen hatte, ohne seine Medikamente eingenommen zu haben.

Wie gelangen die Füsse an die Oberfläche?

Die Forensiker haben auch eine Antwort auf die Frage, wieso nur Füsse und nicht Torsos auftauchten. Wie Gail Anderson von der Simon-Fraser-Universität erklärte, haben die Autopsien bisher ergeben, dass die Füsse vom Rest des Körpers nicht etwa gewaltsam abgetrennt worden sind, sondern sich nach langer Zeit im Wasser von selber gelöst haben. "Wenn eine Leiche im Wasser treibt, fällt der tote Körper auseinander und die Füsse lösen sich vom Rest des Beines", erklärte sie gegenüber kanadischen Medien.

Füsse gelangen öfter an die Oberfläche wegen der Gummisohle an den Schuhen, in denen sie stecken, wie der Pathologe Stephen Fonseca zu "The Daily Beast" sagte. Die Fische könnten die Schuhe zudem nicht durchbeißen, was das Fressen der Körperteile verhindere.

(kle)