Fünf Tote bei Schießerei in Autowaschanlage

Nach Berichten des US-Senders Fox News sind in Melcroft, knapp 90 Kilometer von Pittsburgh entfernt, gegen 3.00 Uhr Ortszeit mehrere Schüsse abgegeben worden.

Die Polizei hat den Vorfall bereits bestätigt. Mehrere Einheiten sind bereits vor Ort und haben die Anlage großräumig abgesperrt.

Ersten Ermittlungen zufolge, gibt es fünf Tote und mindestens eine weitere verletzte Person. Für Drei Männer und zwei Frauen kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden von den Schüssen tödlich getroffen.

Verdächtiger auf der Flucht

Anfangs war noch völlig unklar, ob der Schütze bei der Schießerei ebenfalls getötet wurde oder ob er sich noch auf der Flucht befindet.

Mittlerweile soll die Polizei aber herausgefunden haben, dass der mutmaßliche Täter noch am Leben ist.

Es soll sich um den 28-jährigen Tim S. handeln. Sein Bild macht derzeit in US-Medien die Runden. Nähere Informationen zum Verdächtigen sind vorerst nicht bekannt.

