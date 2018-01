Fünffacher Vater gewinnt 28 Millionen Euro im Lotto

Amo Riselli (50) hat es nicht immer einfach gehabt. Der Taxifahrer aus Gloucester (GB) hat fünf Töchter, vor vier Jahren war sein Frau Donna an einem Herzinfarkt gestorben. Doch jetzt scheint es das Glück gut mit dem armen Amo zu meinen: In der britischen Lotterie gewann er knapp 28 Millionen Euro – und will sich dafür zu allererst eine Reise nach Las Vegas und eine Villa mit Pool leisten!



Hier freut sich der Gewinner über knapp 28 Millionen Euro (Quelle: YouTube).

Zudem will Amo seine Großfamilie – dazu gehören vier Brüder und Schwestern, seine Mutter und neun Enkel – unterstützen und mit Essen und Reisen verwöhnen. Für den Jackpot musste er gar keine sechs Richtigen haben: Von seinen Zahlen 18, 36, 48, 57, 58, 59 und der Zusatzzahl 50 reichten fünf Richtige zum großen Glück. Als Taxler wird Riselli nicht mehr arbeiten: Er kündigte nach 12 Jahren und will sein Dienstfahrzeug gegen einen Ferrari tauschen.

The moment #gloucester taxi driver Amo Riselli picked up a #LOTTO cheque for £24,501,283 . He's one happy chappy. pic.twitter.com/TkR10mKoBh — Ken Goodwin (@KenGoodwinITV) 3. Januar 2018

Mit seinen Töchtern und Mama wurde abgefeiert (Quelle: Twitter)

Zuerst dachte Amo, er hätte "nur" 280.000 Euro gewonnen

Als Amo Riselli erfuhr, dass er fünf Richtige hatte, dachte er zuerst, dass der Gewinn 280.000 Euro betragen würde – und feierte in diesem Glauben mit seinen Töchtern. Doch ein Anruf seines Bruders Marco änderte alles: "Er sagte mir, dass ich nicht 280.000, sondern 28 Millionen Euro gewonnen hatte. Ich konnte es nicht fassen!", so der Gewinner. Bei der Übergabe des Siegerschecks begleitete ihn seine Tochter Bethany (21). Sie sagte: "Es ist so traurig, dass meine Mutter das nicht mehr erlebt hat. Sie hätte das alles geliebt."

