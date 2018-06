Kundin hält Avocado für eine Bombe

Eine 33-Jährige aus Fürstenfeldbruck hätte sich ihren Einkauf am Montag wohl nicht so spannend vorgestellt. Sie spazierte gerade durch die Gänge einer Lidl-Filiale, als sie in einem Regal etwas erspähte, das sie augenblicklich in Panik versetzte.

Die Frau vermutete eine Bombe und alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen den Anruf äußerst ernst. Mehrere Einsatzkräfte rasten zu dem Discounter.

Polizei nahm die Avocado genau unter die Lupe

Als sie den verdächtigen Gegenstand entdeckten, war den Polizisten ziemlich schnell klar, dass sie den Sprengkörper wohl nicht entschärfen können. Der Grund: Es handelte es sich um eine Avocado.

Die Beamten vermuteten, dass der Draht, der an der Frucht hing, die Frau etwas verunsichert hatte. Weil von der Frucht offensichtlich keine akute Gefahr ausging, brachten die Beamten sie auf die Polizeiwache. "Dort wurde sie aufgeschnitten und abschließend noch einmal in Augenschein genommen", so die Polizei. Am Ende landete die Avocado im Müll.

Eine Avocado wie eine Bombe oder Granate aussehen zu lassen ist kein wirklich guter Scherz! Das empfanden nicht nur wir so, sondern auch ein Zeuge, der die "Attrappe" so in einem Supermarkt in #Muenchen gefunden hatte. pic.twitter.com/iCyvKtiFnK — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 12. Juni 2018

(slo)