Gefilmt, wie Polizisten Badegast (20) verprügeln

"Ich schlief am Strand, wachte auf und sah das... ich kann es nicht glauben...", twitterte Zeugin Lexy Hewitt und postete ein Video vom Strand in New Jersey (USA). Folge: Bisher schauten sich mehr als drei Millionen Menschen den Clip an – und sind empört. Grund: Darauf ist zu sehen, wie die junge Mutter Emily W. (20) von insgesamt drei Polizisten überwältigt und brutal geschlagen wird. Jetzt leitete die Behörde Ermittlungen gegen die Beamten ein.



Das Netz berichtet über die Brutalo-Aktion (Quelle: YouTube).

Dei wilden Szenen spielten sich am Strand von Wildwood (New Jersey) ab. Laut US-Medien waren die Polizisten alarmiert worden, weil Emily W. mit einem Drink gesehen worden war und sich aggressiv verhalten hätte – in den USA ist Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit und unter 21 Jahren verboten. Die "Festnahme" der Mutter, die mit Ehemann, Kind und einem Freund den Strand besucht hatte, eskalierte.

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G — Lexy (@HewittLexy) 26. Mai 2018

Der millionenfach angeschaute Clip von "@HewittLexy" (Quelle: Twitter).

Wie auf dem Augenzeugen-Clip zu sehen ist, versuchten die Beamten, den auf dem Boden liegenden Badegast aus Philadelphia zu überwältigen, ein Polizist schlug dabei mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Opfers! Zudem hörte man Emily W. "Das dürft ihr nicht tun, ich habe nichts verbrochen!" schreien.

Die Beamten wurden vorläufig suspendiert

Nach Bekanntwerden des 54-Sekunden-Videos hat die zuständige Polizei jetzt Ermittlungen gegen die "Brutalo-Beamten" auf den Weg gebracht, bis der Fall geklärt ist, wurden sie vom Dienst suspendiert. Der Polizeichef fand den Clip "alarmierend", wollte sich aber vor der Verhandlung nicht weiter äußern ...

Die Bilder des Tages

(tas)