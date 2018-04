Geländewagen raste in Fußgängergruppe

Ein vermutlich 25-jähriger Deutscher soll am Freitag gegen 22 Uhr mit seinem Wagen auf einen Rad- und Fußweg gefahren und direkt in die dort befindlichen Passanten gerast sein. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Ein 31-Jähriger musste zur Behandlung ins Spital eingeliefert werden. Ein 21-Jähriger zog sich Verletzungen am Bein zu.

Der Pkw-Lenker ist amtsbekannt. Er hatte bereits am Nachmittag für einen Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er betrunken Polizisten beleidigte und rechtsgerichtete Parolen von sich gab.

Nach dem 25-Jährigen wird noch gefahndet. Er war nach der Tat geflüchtet. Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. "Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Ergreifen des Fahrers", gab die Polizei bekannt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



(red)