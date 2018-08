Polcevera-Viadukt: Diese Brücke ist eingebrochen

Das Polcevera-Viadukt, das am Dienstag zum Teil eingestürzt ist, liegt im Val Polcevera zwischen den Stadtteilen Sampierdarena und Cornigliano am Ende der A 7 von Mailand nach Genua und bildet den Beginn der A 10 von Genua nach Ventimiglia und Nizza.

Genua ist die Hauptstadt der italienischen Region Ligurien. Das im Nordwesten des Landes am Ligurischen Meer gelegene ehemalige Zentrum der im Mittelalter bedeutenden Republik Genua ist heute Verwaltungssitz einer gleichnamigen Metropolitanstadt.

Die A 10-Autobahn stellt für Österreicher die kürzeste Verbindung an die französische Cote d'Azur und weiter nach Spanien dar.

Unter der vierspurigen, 42 Meter hohen Brücke, die aus A-förmigen Strukturen aus Stahlbeton, die nur an ihrer Spitze und unter der Fahrbahn durch Querriegel miteinander verbunden sind, besteht, befinden sich teilweise bewohnte Häuser. Bei dem Unglück ist jedoch laut italienischen Medien nur der Teil der Polcevera Brücke eingestürzt, unter dem sich keine Wohnblocks befinden. Unter der Brücke befindet sich auch ein Rangierbahnhof sowie Gleisanlagen. Auch ein Gewerbegebiet befindet sich unter der Brücke, und zwar vor dem ersten Tunnel der A 10.

Die Schrägverspannungen über der Brücke bestehen aus Drahtseilen, die in einem quadratischen Betonstab eingebettet sind, wodurch Schwingungen der Seile vermieden werden sollten, die vor allem die Seilverbindungen an den Pylonen und am Brückendeck beanspruchen. Im Zuge einer Brücken-Wartung wurden Teile der Betonstäbe durch außen gespannte Seile verstärkt.

Die von Riccardo Morandi (daher auch der zweite Name) geplante Brücke wurde zwischen 1962 und 1967 von der Società Italiana per Condotte d'Acqua gebaut. Erbaute auch eine Brücke über den Maracaibo-See (1962 fertiggestellt) und die Brücke über das Wadi al-Kuf (1971).

(red)