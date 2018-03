"Ärzte dachten, ich würde am Wochenende sterben"

Drei Monate lang quälte sich die Australierin Georgia McLennan wegen starker Schmerzen von Arzt zu Arzt. Doch von den Medizinern kam keine Hilfe. "Die Schmerzen waren so schlimm, dass ich ein bis zwei Mal die Woche zum Arzt ging... An diesem Punkt fragte er mich, ob ich sicher war, dass es sich nicht alles nur in meinem Kopf abspielte", so die heute 23-Jährige gegenüber dem "Gold Coast Bulletin".

Ein Beitrag geteilt von Being Brave🎗 (@georgiamclennan) am Mai 28, 2017 um 1:06 PDT

Ein Facharzt für Hämatologie wollte erst nicht an ein Lymphom glauben, da sie nicht an den üblichen Symptomen wie etwa extremen Gewichtsverlust litt, erzählt angehende Krankenpflegerin gegenüber dem "Gold Coast Bulletin" und fügte hinzu, dass ihr Bauch damals so aufgebläht gewesen war, dass sie aussah als wäre sie schwanger.

Ein Beitrag geteilt von Being Brave🎗 (@georgiamclennan) am Okt 4, 2017 um 1:46 PDT

Erst ein PET-Scan enthüllte das ganze Ausmaß ihrer Krankheit. "Als ich den Scan sah, wusste ich, dass es schlimm um mich stand", blickt die lebenslustige Frau zurück: "Weinen musste ich aber erst, als ich meine Eltern eingeweiht habe. All die Ärzte konnten nicht glauben, dass ich überhaupt am Leben und wie positiv ich war." Die schockende Diagnose: Burkitt-Lymphom – einer der am schnellsten wachsenden Tumore. Er hatte sich schon im gesamten Unterleib und sogar bis über das Herz ausgebreitet.

Ein Beitrag geteilt von Being Brave🎗 (@georgiamclennan) am Jun 15, 2017 um 9:59 PDT

Gerade wegen seines rasanten Wachstums kann der Tumor jedoch in der Regel mit Chemo- und Strahlentherapie effektiv bekämpft werden. Dieser Umstand rettete der 24-Jährigen wohl das Leben. Drei Monate lang wurde ihr Körper mit Chemikalien vollgepumpt, außerdem musste jede Woche eine Spinalanästhesie gegen ihre unglaublichen Schmerzen durchgeführt werden.

Ein Beitrag geteilt von Being Brave🎗 (@georgiamclennan) am Jan 4, 2018 um 12:07 PST

Im August vergangenen Jahres erhielt die tapfere Frau die zehnte und vorerst letzte Chemo inklusive Schmerzmittel im Rückenmark. Via Instagram ließ McLennan ihre rund 13.500 Follower an ihrer berührenden Geschichte teilhaben. "Ich glaube fest daran, dass wenn Du positive Energien ausstrahlst auch solche zurückbekommst", schreibt sie unter ihr jüngstes Foto und wünscht sich, dass dadurch das öffentliche Bewusstsein für solche Erkrankungen gestärkt wird und Krebshilfe-Organisationen dadurch mehr Spendengelder erhalten.

Ein Beitrag geteilt von Being Brave🎗 (@georgiamclennan) am Mär 13, 2018 um 3:13 PDT

Ein Beitrag geteilt von Being Brave🎗 (@georgiamclennan) am Aug 18, 2017 um 1:22 PDT

Ein Beitrag geteilt von Being Brave🎗 (@georgiamclennan) am Nov 15, 2017 um 1:49 PST

Ein Beitrag geteilt von Being Brave🎗 (@georgiamclennan) am Mär 9, 2018 um 12:35 PST

(red)