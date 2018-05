Gewalt in Gaza: Was hinter dem Konflikt steckt

Mindestens 40.000 Palästinenser protestierten am Montag am Grenzzauns vom Gazastreifen zu Israel. Der Mob versuchte mit Molotow-Cocktails den Zaun zu durchbrechen, zündete Sprengsätze, schoss Brandbomben und attackierten die Soldaten mit Steingeschossen. Unter den Demonstranten: Drei Terrorzellen mit Schusswaffen, die in der Menge Schutz suchten, um auf israelische Soldaten zu schießen. Die Armee setzte Tränengas einsetzten und schoss zurück. 52 Menschen starben, 2.400 Personen wurden verletzt.

Was steckt hinter dem Konflikt?

Bereits Anfang März hatten die Terrororganisation Hamas und ihre Verbündeten zum "Marsch der Rückkehr" aufgerufen. „Wir werden die Grenze einreißen und ihre Herzen herausreißen“, so Hamas-Chef Yahya Sinwar. Der Anlass ist nicht die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, sondern die Staatsgründung Israels, die sich am 14. Mai zum 70. Mal jährte.

Warum ist der Grenzzaun so wichtig für die Israeli?

Israel verteidigte diesen Zaun, damit bewaffnete Extremisten nicht die hinter dem Grenzzaun liegenden, nur wenige hundert Meter entfernten Dörfer angreifen und dort Zivilisten ermorden oder entführen. Bereits zu Beginn der Proteste hat die israelische Armee angekündigt, notfalls den Zaun auch mit Schusswaffen zu verteidigen.



Hamas missbraucht Kinder als Schutzschilder

Seit Wochen missbrauchen die Hamas und ihre Unterstützer bei den Protesten Kleinkinder, schleppen diese als menschliche Schutzschilder zum Grenzzaun.

Hamas incouraged children to dress in uniform for the fence riots in #gaza hoping the in the crowd and from afar the IDF could not differenciate between children and terrorist. What kind of parent would take their children to a violent demonstration dressed as a terrorist? pic.twitter.com/y0oMg0SdG7