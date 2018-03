Gift: Behörden warnen jetzt 500 Lokalbesucher

Ermittler haben Spuren von jenem Nervengift, mit dem Skripal und seine Tochter vergiftet wurden, in einem Pub und einem italienischen Restaurant sichergestellt. Der Doppelagent und seine Tochter hatten die Bar "The Mill" und den Italiener "Zizzi" im südenglischen Salisbury besucht, bevor sie wenig später auf einer Parkbank mit Vergiftungserscheinungen aufgefunden wurden.

Nun warnen Behörden die rund 500 Personen, die eine der beiden Lokalitäten am 4. oder 5. März ebenfalls besucht hatten. Es bestehe zwar kaum ein Risiko, dass ebenfalls Vergiftungserscheinungen auftreten könnten, dennoch sollten die Betroffenen sicherheitshalber ihre Kleidung waschen.

The health risk to residents in Salisbury remains low. We have published precautionary advice for those who were in The Mill pub or Zizzi restaurant in Salisbury on Sunday 4 or Monday 5 March 2018 https://t.co/bi6goK6GsY