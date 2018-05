Quereinsteiger soll Italiens neuer Premier werden

Die 5-Sterne-Bewegung und die Rechtsaußen-Partei Lega Nord wollen eine Regierung bilden. Premier soll ein Quereinsteiger ohne politische Erfahrung werden: Giuseppe Conte ist ein hochdekorierter Jurist und Universitätsprofessor, Erfahrungen in der Politik hat er bisher jedoch keine. Genau deshalb will ihn die 5-Sterne-Bewegung von Luigi Di Maio zum Premier machen.

Die Rechtsaußen-Partei Lega Nord von Matteo Salvini hat keine Einwände gegen den Wunschkandidaten und will dafür das Innenministerium für Salvini. Auch die andere Parteien des Mitte-Rechts-Blocks um die Lega Nord, Silvio Berlusconis Forza Italia und die Fratelli D'Italia von Giorga Meloni, gaben ihre Zustimmung.

Parteien am späten Nachmittag beim Präsidenten

Nun muss Staatspräsident Sergio Mattarella noch seine Zustimmung geben. Um 17.30 Uhr ist Di Maio beim Präsidenten im Quirinalpalast in Rom. Sein Wunschkandidat Conte bringt viel theoretische Expertise mit, daran wird Mattarella nichts aussetzen können. Jedoch soll der 76-jährige Staatspräsident sehr skeptisch sein, da Conte jegliche politische Praxiserfahrung fehlt, will der "Corriere della Sera" aus Kreisen des Quirinalpalastes erfahren haben.

Premierminister-Kandidat lerne Deutsch in Wien

"Null Politik, dafür viel Lebenslauf" titelt der "Corriere" über Giuseppe Conte. Der Werdegang des Süditalieners ist tatsächlich beeindruckend. Sein Jus-Studium absolvierte der 51-Jährige in Yale und Duquesne. Dann lernte er ein Jahr lang Deutsch am Internationalen Kulturinstitut in Wien. Anschließend lehrte er an der renommierten Sorbonne in Frankreich, am Girton College in Cambridge und an der New York University.

Auf Anfragen soll Conte üblicherweise ganz professoral antworten: "Schreiben Sie mir so, als würde eine Nachricht 10 Euro kosten: Das hilft, die Gedanken zu präzisieren".

"EU-Verträge im Dialog neu verhandeln"

Der Koalitionsvertrag aus 30 Punkten wurde sowohl von Anhänger der Lega als auch der 5-Sterne-Bewegung abgesegnet. Die Pläne der 5-Sterne-Bewegung, die EU-Verträge "im Dialog" neu zu verhandeln, lösten in der EU Besorgnis aus. Die Mailänder Börse verzeichnete seit der Bekanntgabe bereits Kursverluste um zwei Prozent.

Gegen 18 Uhr, darf dann die Lega Nord die Kandidatenliste für ihre Minister vorlegen. Dann erst entscheidet sich, ob Mattarella den Auftrag zur Regierungsbildung gibt oder im äußersten Fall Neuwahlen ausruft. Das liegt durchaus im Machtbereich des italienischen Staatspräsidenten.



(hos)