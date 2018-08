In Schweden brennen die Autos

Vermummte Jugendliche haben in der Nacht zum Dienstag im Südwesten Schwedens Dutzende Autos in Brand gesetzt und die Polizei angegriffen. Laut Medienberichten wurden allein in Göteborg mindestens 88 Fahrzeuge zerstört oder schwer beschädigt.

Im weiter nördlich gelegenen Trollhättan spielten sich in der Nacht ähnliche Szenen ab. Dort seien Polizisten mit Steinen beworfen worden.

Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz. "Wir waren an etwa zwanzig Brandorten in Göteborg", sagte etwa Johan Eklund, Einsatzkoordinator der Rettungsdienste in Göteborg.

"Beängstigende Lage"

Die Polizei wollte eine koordinierte Aktion über die sozialen Medien nicht ausschließen. Augenzeugen berichteten von vermummten, schwarz gekleideten Jugendlichen, welche die Fahrzeuge in Brand gesetzt hatten.

Über die Hintergründe lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Allerdings kommt es in Schweden regelmäßig kurz vor Schulbeginn an sozialen Brennpunkten zu größeren kriminellen Handlungen.

Die Polizei wollte die Zwischenfälle vorerst nicht kommentieren, ein Mitarbeiter der Sicherheitskräfte in Göteborg sprach jedoch von einer "beängstigenden Lage".

Es habe in der Nacht auf Dienstag aber keine Verletzte gegeben, wie "Aftonbladet" berichtet. Zunächst sei es auch zu keinen Festnahmen gekommen, hieß es weiter.

