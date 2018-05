Golf-Profi spielte schlecht: Ehefrau verprügelt ihn!

Ob sie ihn damit motivieren wollte? Filmreifer Ehekrach nach einem schlechten Turnier: Die Ehefrau von US-Profigolfer Lucas Glover (38) ist nach einem Streit mit ihrem Mann und dessen Mutter bei St. Augustine (Florida) verhaftet worden. Laut US-Medien hatte sich die angetrunkene Krista Glover (36) über die Leistung ihres Mannes so aufgeregt, dass sie auf ihn und seine Mutter Hershey (62) losgegangen ist – beide Opfer erlitten leichte Verletzungen an den Armen.



Das Netz berichtet über den unglaublichen Fall von häuslicher Gewalt (Quelle: YouTube).

Der Golfer ist nun um Schadenbegrenzung bemüht: "Es geht allen gut. Obwohl Krista als Beschuldigte gilt, sind wir zuversichtlich, dass die Justiz aufklärt, was wirklich passiert ist und Krista in dieser privaten Angelegenheit freigesprochen wird", twitterte Lucas Glover am Dienstag. Die Polizei hatte Krista Glover in einem von der Familie gemieteten Haus in Ponte Vedra Beach in Handschellen abgeführt – ihre zwei kleinen Kinder sollen Zeugen des hässlichen Streits geworden sein.

Die Ehefrau soll den Profi regelmäßig beleidigt haben



Der Streit soll aber kein Einzelfall sein – die aggressive Ehefrau soll dem Sportler regelmäßig die Leviten gelesen haben. "Wenn er eine schlechte Runde spielt, beginnt Krista einen Streit und sagt, er sei ein Verlierer und Weichei, er solle alle feuern und besser gewinnen. Sonst würden sie und ihre Kinder ihn verlassen", zitierte der "Miami Herald" aus einem Vernehmungsprotokoll der Polizei. Das Paar ist seit 2012 verheiratet.

Die Täterin trat gegen das Polizeiauto – ihr droht ein Jahr Haft

Nach ihrer Verhaftung gab die Brutalo-Ehefrau aber noch keine Ruhe: Sie soll gegen das Polizeiauto getreten und die Beamten beleidigt haben. Sie drohte ihnen an, ihren Job zu verlieren und schimpfte: "Deswegen werden Polizisten immer erschossen!"

Die Täterin wurde gegen eine Kaution aus dem Gefängnis entlassen und muss sich Ende Mai vor Gericht verantworten – ihr drohen bis zu einem Jahr Haft. Lucas Glover ist seit 2001 Profigolfer und gewann 2009 die U.S. Open.

Die Bilder des Tages

(tas)