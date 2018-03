Reichste Hartz-IV-Familie: Razzia bei serbischem Clan

Porsche und Ferraris in der Einfahrt, die Rolex am Handgelenk und Reisen um den Globus - so posierten die Mitglieder des berüchtigten "Goman-Clans" auf Facebook. Offiziell aber waren sie arm. Alle von ihnen bezogen Sozialhilfe in Deutschland.

Razzia in Luxus-Villa

Seit einem Jahr ist die Immigranten-Familie im Visier der deutschen Behörden. Am 14. März wurde dann zugeschlagen: Insgesamt 70 (!) Objekte allein in Deutschland wurden durchsucht. Sowohl private als auch geschäftliche. Besondere Schwerpunkte waren in Neuss (18), Köln (11) und Leverkusen (4). Auch in Wien wurde ein Schließfach geöffnet. "Heute"-Recherchen ergaben jedoch, dass dieses leer war.

Bei der Razzia wurden vier Männer im Alter zwischen 42 und 54 Jahren verhaftet. Auch dutzende Wertgegenstände, wie Schmuck, Bargeld oder Luxusautos wurden sichergestellt.

Goman-Clan

Ein besonderer Fokus lag auf dem Clan-Chef Michael G.

Um sieben Uhr früh stürmten 15 Kripo-Beamte ein kostspieliges Mehrfamilienhaus, wie der "Express" berichtet. Zuvor kletterten sie mittels selbst mitgebrachter Leitern die Mauern des Grundstücks. Der Vorbestrafte wurde bei der anschließenden Hausdurchsuchung festgenommen und abgeführt.

Alle weiteren Personen, die im Haus angetroffen wurden, mussten das Gebäude verlassen. Sie fanden Unterschlupf bei anderen Familienmitgliedern.

Millionenbeute mit "Enkeltrick"

Kurios: Michael G. versicherte unter Eid, dass er kein Vermögen besäße. Drei Porsche sowie ein Rolls Royce in der Garage sprachen jedoch eine andere Sprache. Hochwertiger Schmuck und die Unmengen an Bargeld waren quasi ein "kleiner Bonus".

Auch fragten sich die Beamten, wie der Kopf des Clans seinem Sohn zum 18. Geburtstag einen Mercedes im Wert von 200.000 Euro schenken konnte - und das mit Hartz IV.

Die Familie verdiente ihr Geld mit Betrügereien. Banken und vor allem Senioren wurden abgezockt. Damit konnte sich der Clan eine Vielzahl von Immobilien und Luxusautos leisten.

Die dabei erstandene Beute soll mehrere Millionen Euro betragen. Zu der Millionen-Summe kamen sie vor allem mit dem sogenannten "Enkeltrick": Sie riefen Pensionisten an und erklärten, dass sie entfernte Verwandte seien, die in einer finanziellen Notlage steckten. Die gutgläubigen Opfer überwiesen dem Clan somit immer wieder hohe Geldsummen.

Geldwäsche dank Strohmänner

Der Clan-Führer schlug einen besonderen Coup: Unter dem Namen "Sultan Salomon Ismail Minu-Mohamed Sultany-Ialla aus Bahrain" erleichterte er eine Witwe aus Hamburg um 230.000 Euro.

Wie der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, umgarnte Michael G. die alte Dame, bis er ihr letztendlich sogar einen Heiratsantrag machte. Danach raubte er ihr Konto aus. Seine Frau und Kinder waren die ganze Zeit über in Leverkusen.

Michael G. wurde verurteilt. Die Strafe fiel relativ mild aus: Ein Jahr und acht Monate Haft.

Bei der einen Tat blieb es nicht. Ein älteres Ehepaar wurde ohne Reue um knapp eine Million Euro erleichtert. Währenddessen wurde weiterhin Hartz IV bezogen. Um dabei nicht aufzufallen, kaufte man über Strohmänner die Immobilien und Autos.

Nun kam es zum großen Schlag gegen den Clan: Bei dem Großeinsatz wurden Luxuswagen im Wert von 800.000 Euro beschlagnahmt. Zusätzlich stellte man 40.000 Euro in Bar sicher. Der Wert des Schmuckes wurde noch nicht bestimmt.

Laut "Express" wurden die Autos nur kurze Zeit nach der Razzia verpfändet.

