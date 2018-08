Google Maps löst laufend Stau in Wohnstraße aus

Täglich steht der Verkehr in einer kleinen Wohnstraße in München still. Und das immer nach Feierabend. Wie die Bewohner der "Abendzeitung" erzählen, fahren bis zu 600 Autos durch die Gundelindenstraße. Davor und danach sind es höchstens 30 in der Stunde.

Umfrage Vertrauen Sie ihrem Navi? Ja, ich vertraue der freundlichen Stimme blind!

Naja, ich setze schon auch meinen Kopf ein wenn es sein muss.

Überhaupt nicht. Mein Navi bin ich selbst!

Auslöser des Verkehrschaos soll niemand geringeres als der Internet-Riese Google sein. Mit dem Navigationsdienst "Maps" lotst er die Lenker weg von der Hauptstraße in den vermeintlichen Schleichweg. Jedoch ist er das längst nicht mehr. Würden die Autofahrer einfach die Hauptstraße nutzen, dann wären sie um einiges schneller am Ziel.

Änderung erst nach Update möglich

Die Anrainer geben an, dass sie ihre Fenster während des Berufsverkehrs nicht mehr öffnen könnten. Zu stark seien die Lärmbelästigung und der Gestank der Autos. Und das wird sich wohl auch nicht so schnell ändern.

Das Kreisverwaltungsreferat könnte die Routenempfehlungen aus den Navigationsdiensten entfernen. Das braucht aber Zeit. Denn erst nach dem Sommer könnte man eine "belastbare Verkehrszählung" durchführen, so KVR-Sprecher Johannes Mayer.

Mit einem Ergebnis könnte man frühestens im Oktober rechnen. Im Falle einer neuen Regelung, in der man die Route aus den Navigationssystemen löscht, müsste man wieder warten - und zwar solange, bis es ein neues Update von Google Maps gibt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)