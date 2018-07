Amokläufer schießt bei Messe in Kirche um sich

Tragödie in Fallon (USA): In der Mormon Church saßen etwa 50 Gläubige beim Mittagsgottesdienst, als plötzlich John O. (48) in die Kirche trat und mit einer Waffe um sich schoss – ein Toter, ein Verletzter. Danach flüchtete der Täter und ging in aller Seelenruhe nach Hause, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ.



US-Medien berichteten über den Vorfall (Quelle: YouTube).

Über das Motiv des Amokläufers wird noch gerätselt. Die Polizei gab bekannt, dass der Pensionist Charles M. (61) in der Kirche tödlich getroffen worden war.

(tas)