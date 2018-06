6-jähriges Mäderl ertrinkt im Nichtschwimmerbecken

Im Freibad Großräschen im deutschen Niederlausitz ist am Freitag ein Kleinkind ertrunken, berichtet die "Lausitzer Rundschau".

Ein Badegast hatte am Nachmittag ein lebloses Mädchen im Nichtschwimmerbecken entdeckt. Rund 700 Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt gerade im Bad, darunter 500 Kinder, da am Freitag gerade "Kindertag" in dem Freizeit- und Erholungszentrum war.

Rettungsschwimmer eilten der 6-Jährigen sofort zu Hilfe und begannen mit den Reanimationsmaßnahmen. Auch eine Notärztin war schnell zur Stelle. Die Rettungskräfte verständigten umgehend den Notruf.

Kind verstirbt im Spital

Das Mädchen wurde daraufhin sofort in ein Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnten das Leben der 6-Jährigen nicht mehr retten. Das Kind verstarb noch am Freitagabend im Spital.

"Ich möchte an dieser Stelle mein tiefes Mitgefühl für die trauernde Familie zum Ausdruck bringen", erklärte Bürgermeister Thomas Zenker gegenüber "Lausitzer Rundschau".

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen und überprüft nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Behörden gehen derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus.

