GroKo: Deutscher Poker geht in die nächste Runde

Am Tag 134 nach der deutschen Bundestagswahl wollten Vertreter von Union und SPD endlich den Sack zumachen – und die GroKo auf den Weg bringen – eigentlich!

Aber täglich grüßt das Murmeltier: Auch am Montag war keine deutsche Regierung in Sicht, die drei Partei-Chefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) kündigten schließlich an, dass auch am Dienstag weiterverhandelt werde – der Vertragsentwurf sei laut Insidern inzwischen über 160 Seiten dick.

Am Montag hatten die Koalierer ab 10 Uhr im Berliner Willy-Brandt-Haus über die Gesundheits- und Job-Politik gestritten: Die SPD will Verbesserungen für gesetzlich Versicherte erreichen.

Zoff gibt´s zudem noch rund um die Befristungsregeln für Arbeitsverträge. Zankapfel in der Außenpolitik: die Rüstungsexporte. Auch bei den Finanen hapert´s noch.

Was bisher laut Insidern allerdings fix sein soll

- Aus für die Umgehung der Grunderwerbsteuer beim Verkauf von Immobilien.

- Luftverkehrssteuer soll nun doch bleiben.

- Anspruch aller Bürger auf schnelle Internet-Verbindungen ab 2025.

- Kleine Banken sollen weniger streng kontrolliert werden, als große Geldhäuser.

Wann Regierung stehen könnte

Nach einer inhaltlichen Einigung (Mittwoch?) muss die große Verhandlungsrunde die Ergebnisse der 15 Unterhändler absegnen. Dann werden die Ministerien auf CDU, CSU und SPD verteilt.

Sollte der Koalitionsvertrag zustande kommen, müssen die SPD-Mitglieder zustimmen - dafür werden etwa drei Wochen veranschlagt, also „GroKo“ frühestens ab Anfang März.



(red)