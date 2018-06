Gekidnappt? Grün-Politiker sucht Schwester

Am Donnerstag wurde Sophia L. zum letzten Mal auf einer Raststätte gesehen. Sie soll in einen Lkw mit vermutlich marokkanischem Kennzeichen eingestiegen sein. Das berichten "Tag24" und die "Leipziger Volkszeitung".

Seitdem ist die 28-Jährige spurlos verschwunden. Im Internet wird die Vermisstenanzeige eifrig geteilt - jedoch ohne Erfolg. Niemand hat Sophia gesehen.

"Sie könnte überall in Europa sein"

Bei der Vermissten handelt es sich um die Schwester eines Grünpolitikers aus dem Kreis Bamberg. Auch er bittet per Twitter um Mithilfe bei der Suche nach Sophia. Er behauptet, dass es sicher sei, dass sie in einem blauen Renault-Laster entführt wurde. Der Politiker vermutet zudem, dass seine Schwester nun irgendwo in Europa sein könnte.

Mittlerweile hätte man den Lkw auch gefunden. Angeblich habe Sophia diesen nahe Nürnberg verlassen.

WE FOUND THE TRUCK! My sister obviously left the truck at exit 49 (Lauf / Hersbruck) near Nuremberg on motorway 9. This is the start of a new search! If you have seen her there Thursday night.... pic.twitter.com/NhtYaUEqrx