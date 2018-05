Grüner Stadtrat vermietet Wohnung für 4.402 Euro

Eigentlich setzt sich Grünen-Stadtrat Daniel Leupi für bezahlbares Wohnen in der Stadt Zürich ein und waltet als Finanzvorstand über das städtische Immobilienwesen. Doch als privater Vermieter scheint er andere Wege zu gehen.

Auf Homegate hat Leupi eine 157 Quadratmeter große Wohnung für 5080 Franken (4.402 Euro) ausgeschrieben haben, wie "SonntagsBlick" schreibt. Die Wohnung befindet sich in Zürich-Wollishofen, hat 5,5 Zimmer, einen Gartensitzplatz und bietet "Charme und Komfort" – wird aber wohl für den Normalverdiener kaum bezahlbar sein.

Einkommen von 13.000 Euro wäre Voraussetzung

Denn um sich die Wohnung leisten zu können, müsste man ein Einkommen von 13.000 Euro vorweisen. Damit wäre die Wohnung für viele Familien unbezahlbar und widerspricht Leupis Politik: Zürich zu einer "attraktiven Wohnstadt für alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen" zu machen.

Der Zürcher Stadtrat rechtfertigt sich gegenüber dem "SonntagsBlick": Der Mietzins sei zwar "hoch", aber aufgrund der Lage, des Ausbaustandards und der Größe "gerechtfertigt und branchenüblich". Er wolle mit den Einnahmen die Totalsanierung des rund 80-jährigen Hauses amortisieren, welche 2011 vorgenommen wurde. "Die während Jahrzehnten unterlassenen Sanierungen führen zu einem großen Kostenblock", so der Zürcher Finanzvorsteher.

"Jeder Hauseigen­tümer handelt so"

Außerdem hätte er die Wohnung während fast zehn Jahren zu sehr günstigen Mietzinsen vermietet, unter anderem an das Jugendwohnnetz – "das halbe Haus" sei zeitweise von Studentinnen und Studenten bewohnt gewesen.

Zudem vermiete er die Wohnung in seiner Liegenschaft "nicht im Auftrag der Stadt, sondern als Privatperson". Somit müsse er auch sicherstellen, dass er die getätigten Investitionen über seine Zeit im Stadtrat refinanzieren kann: "Jeder Hauseigen­tümer handelt so. Alles andere wäre fahrlässig und kann in den Privatkonkurs führen", so Leupi. (mon)

Das könnte Sie auch interessieren

(20 Minuten)