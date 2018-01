Gruppenvergewaltigung – Drahtzieher ist erst 15

Eine 27-jährige Frau aus Kalkutta (Indien) ist auf dem Weg zum Markt im Vorort Taratala von einer Männergruppe in die Falle gelockt, vergewaltigt und erpresst worden. Das Mastermind hinter der schrecklichen Tat ist erst 15 Jahre alt.

Die Frau wurde nicht einmal 500 Meter vom Appartement ihrer Tante in einem verlassenen Gebäude missbraucht. Die sechs Täter, darunter drei minderjährige Jugendliche (15-17 Jahre alt), filmten ihren brutalen Übergriff mit ihren Smartphones. Bevor sie ihr 27-jähriges Opfer schließlich gehen ließen, drohten sie die Aufnahmen auf YouTube hochzuladen, sollte die Frau jemals jemandem von dem Vorfall erzählen.

Die schwer traumatisierte Inderin wollte ihr Schweigen erst gar nicht brechen. Erst nach viel Überzeugungsarbeit durch ihre Mutter und Tante erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Exekutive handelte schnell und konnte in einer vierstündigen Großfahndung alle sechs Beschuldigten aufgreifen.

Wie sich herausstellte, war ein 15-Jähriger der Drahtzieher hinter dem schrecklichen Übergriff. Er hatte die ganze Aktion geplant und war nach Vollendung seiner Gewalttat einfach wieder an seinen Arbeitsplatz auf einem Geflügelhof gegangen.

Mit Hilfsbereitschaft in Falle gelockt

Die 27-Jährige, die nur wegen eines Besuchs bei ihrer Tante in der Stadt war, hätte das benötigte Fleisch eingekauft. Auf dem Heimweg hätte der 15-Jährige der ortsunkundigen Frau plötzlich angeboten, die Ware für sie nach Hause zu tragen.

"Anstatt mit ihr über die belebte Straße zu gehen, überredete er sie eine andere Route durch verlassene Gebäude zu nehmen. Dort warteten fünf seiner Freunde auf sie", erklärt Ermittler Meeraz Khalid gegenüber der "Times of India". Sie hätten sie in einen der Räume gedrängt und dort über 35 Minuten lang vergewaltigt. Während einer Schmiere stand, vergingen sich die anderen an ihr und filmten den Übergriff.

"Wir versuchen gerade, all ihre Handys sicherzustellen um herauszufinden, ob sie die Aufnahmen auch im Internet verkauft haben", so ein Ermittler. Die Spurensicherung hätte derweil den Tatort genau unter die Lupe genommen. Die Polizei hofft, bald eine umfassende Beschreibung des Hergangs von der schwer traumatisierten Frau zu bekommen.





(rcp)