"Schwuchtel": 17-Jähriger von 5 Männern verprügelt

Der 17-Jährige war am Samstag gegen 19.00 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Maden in Nordhessen unterwegs, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

In der Nähe eines Parkplatzes eines Schwimmbades bemerkte er plötzlich eine Gruppe von fünf Männern. Als er vorbeiging, wurde der Teenager dann als "Schwuchtel" bezeichnet.

Der Jugendliche schrie daraufhin, dass "sie ihr Maul halten sollen". Daraufhin rannten die fünf Männer auf ihn zu und attackierten ihn.

Auf Jugendlichen eingetreten

Erst schubsten sie ihn auf den Boden, danach schlugen und traten sie auf den 17-Jährigen ein. Sie ließen erst von ihm ab, als er Blut spuckte.

Nach der Attacke ergriffen die unbekannten Täter in Richtung Stadtmitte die Flucht. Der 17-Jährige ging daraufhin wieder nach Hause und erzählte seinen Eltern von dem Angriff.

Vater brachte 17-Jährigen ins Spital

Erst einige Stunden später ließ er sich schließlich von seinem Vater in das Krankenhaus fahren. Danach ging der Jugendliche zur Polizei.

Bei dem Angriff erlitt er eine leichte Fraktur der Nasenbeinspitze, eine Schädelprellung sowie Abschürfungen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

(red)