Drei tote Kinder und tote Frau in Wohnung entdeckt

Schreckliche Bluttat am Dienstagvormittag in Gunzenhausen (Bayern): In einer Wohnung in der Bismarckstraße fand die Polizei drei Leichen.

Drei Kinder und eine Frau lagen tot in der Wohnung, der Vater befand sich schwer verletzt vor der Tür, als die Ermittler eintrafen.

Warum die Kinder und die Frau sterben mussten, ist vorerst völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Gebiet großräumig abgesperrt

Laut "News5" geht die Polizei aber von einem Tötungsdelikt aus. Die Polizei ist derzeit vor Ort und hat die Bismarckstraße rund um die Wohnung großräumig abgesperrt.

Gegen 6.00 Uhr soll ein Zeuge den schwer verletzten Vater vor der Wohnung gefunden haben, in der Wohnung lagen schließlich die Leichen seiner 29-jährigen Frau und der drei Kinder im Alter von 3, 7 und 9 Jahren.

Offenbar hat sich der Mann versucht, nach der Tat selbst das Leben zu nehmen. Seine schweren Verletzungen könnte er von einem Sturz aus großer Höhe erlitten haben, berichtet die "Abendzeitung München".





