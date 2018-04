Hängebauchschwein Frieda löste Einsatz aus

"Einen Einsatz tierischer Art bewältigten unsere Kollegen am vergangenen Freitagabend. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmsburg hatte telefonisch ein Wildschwein im Treppenhaus gemeldet. Mit gewisser Skepsis machten sich die Kollegen auf den Weg zur angegebenen Adresse", schreibt die Hamburger Polizei auf ihrer offiziellen Facebook-Seite über den eher ungewöhnlichen Einsatz.

Tatsächlich entdeckten die Beamten im ersten Stock des Hauses gleich den ungebetenen Besucher, der sich allerdings als "freundliches Hängebauchschwein" anstatt eines gefährlichen Wildschweins entpuppte. Laut Angaben der Polizei war das Tier im Treppenhaus gerade damit beschäftigt, die im Gang abgestellten Schuhe der Bewohner zu erschnüffeln.

"Frieda" wollte nicht mehr weg

Auch wenn die Sau keine Gefahr darstellte, mussten die Polizeibeamten mithilfe der Feuerwehr dafür sorgen, dass das Tier wieder ins Freie gelangt. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf einige Schwierigkeiten. "War der Weg die Treppe hoch für die Sau noch körperlich möglich gewesen, gestaltete sich der Rückweg aufgrund anatomisch großer Hürden nicht mehr so einfach. Nach der Überwindung eines Treppenabsatzes verweigerte die Sau, nach hiesiger Sicht zu Recht, ihre Mitarbeit. Gemeinsam mit der hinzugezogenen Besatzung der Feuerwehr konnte die Sau von einem Gang in einen großen Transportkäfig überredet und so in das Tierheim Süderstraße gebracht werden", wie es eine Beamtin äußerst anschaulich und humorvoll beschreibt.

Auf Facebook haben die Beamten auch einige Fotos vom Einsatz veröffentlicht und erklärten zunächst, dass leider kein Besitzer des Tieres ausfindig gemacht werden konnte. Wenig später dann das Happy End: "Das Tierheim hat uns nun mitgeteilt, dass sich die Besitzerin von 'Frieda' gemeldet hat und sich freut, ihr Hängebauchschwein abholen zu können."

