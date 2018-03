Häuser in Kroatien von Erdmassen verschlungen

Die Bilder wirken wie aus einem Endzeit-Film, meint Kroatiens Premier Andrej Plenkovic. Er machte sich selbst ein Bild vor Ort und sagt: "Mir scheint, dass die Natur hier so rasch handelt, dass man kaum vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann."

Seit Tagen regnet es im Großteil Kroatien, was zu enorm hohen Wasserständen in allen Flüssen führte. Hinzu kam eine Schneeschmelze, die der Stadt Kostajnica ordentlich zusetzte - und zwar in der Form eines Erdrutsches.

Dabei wurden mehrere Häuser von den Wasser- und Erdmassen förmlich verschlungen. Übrig blieben nur Trümmer. Experten können einen weiteren Erdrutsch leider nicht ausschließen.

