Hagelkörner schmettern Autoscheibe kaputt

Hochwasser, Gewitter, Hagel - In Kroatien wüten seit Tagen heftige stürme und sorgen für Schäden in Millionenhöhe. Vor allem die Urlaubsregion Istrien kommt derzeit nicht zur Ruhe.

Die Stadt Rijeka wurde am Freitag komplett überflutet, in Karlovac sorgten riesige Hagelkörner für ein wahres Chaos. Die Eiskugeln in der Größe von Tennisbällen prasselten auf die Stadt. Dabei alles zerschlagen, was im Weg war!

Zadar steht unter Wasser

Fotos von Anwohnern in Sozialen Netzwerken zeigen zerstörte Autos und durchgeschlagene Dächer und Fenster von Häusern.

Prognose

In den kommenden Tagen scheint sich das Wetter in den Urlaubsorten nicht zu bessern. Immer wieder soll es heftigst gewittern und weiterhin Hageln.

Auch hierzulande könnte es erneut Gewitter geben. Bereits in der Nacht auf Samstag krachte es öfters in der Bundeshauptstadt, obwohl es am Tag sehr sonnig war. Am Wochenende zeigt sich dasselbe Bild: Trotz viel Sonnenschein sind immer wieder Gewitter möglich, die erneut heftiger ausfallen könnten.

Die detaillierte Prognose können Sie hier nachlesen >>>



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(slo)