Hai attackiert Teenager und beißt ihm den Penis ab

José Ernestor Ferreira da Silva (18) wollte den Sonntag gemeinsam mit Freunden am Praia de Piedade nahe der Stadt Recife (Brasilien) so richtig genießen. Doch als sich der junge Mann gegen 16.36 Uhr zu weit ins Meer hinauswagte, geschah das Unglück.

Ein Hai attackierte den Jugendlichen und verbiss sich in dessen Schritt. "Er hat ihm den Femur und einen Teil seines Penis abgebissen", schildert Notarzt Wagner Monteiro gegenüber "TV Globo", der vor Ort im Einsatz war. Videoaufnahmen zeigen den Moment, als der stark blutende Teenager aus dem Wasser getragen wird. Seine Leistengegend ist rot vor lauter Blut.

Die Ärzte mussten Stunden um das Leben des jungen Mannes kämpfen. In Folge seiner schweren Verletzungen erlitt er zwei Mal einen Herzstillstand und musste reanimiert werden, bevor er gegen 17.53 Uhr endlich in die Chirurgie gebracht werden konnte. Der 18-Jährige wurde noch Sonntagabend in einem dreistündigen Eingriff operiert. "Er hatte viel Blut verloren und war in ernsten Zustand", so Monteiro als der Jugendliche im Krankenhaus ankam. Um die Blutung zu stoppen, mussten die Mediziner das verletzte Bein amputieren.

Homem é vítima de ataque de tubarão na Praia de Piedade https://t.co/tITspyiHe4 pic.twitter.com/vVJ95iZgTh — TV Jornal (@tvjornalsbt) 3. Juni 2018

"Er befand sich in einer tiefen Gegend, wo Schilder vor möglichen Haiangriffen waren", so Rodrigo Matias, der Sprecher der ebenfalls alarmierten Feuerwehr. "In dem Moment, als die Rettungsschwimmer in aufforderten, sich dem Strand zu nähern, wurde er gebissen". Besonders dramatisch: An der selben Stelle war bereits am 15. April ein 34-Jähriger von einem Hai attackiert worden. Ihm mussten eine Hand und ein Bein amputiert werden.

