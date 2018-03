Zwei Buben (10) von Hai attackiert

Wie "ABC" berichtet, wurde für einige Strände im australischen Perth eine Hai-Warnung ausgesprochen. Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr (Ortszeit) wurden zwei Buben im Alter von zehn Jahren von einem Hai attackiert und in die Beine gebissen. Die Kinder befanden sich im seichten Wasser, nur rund drei Meter vom Strand entfernt.

Umfrage Haben Sie Angst vor Haien? Ja!!!!!

Nein, ich mag sie

Ich nenne es "gesunden Respekt"

"Sie haben den Strand verlassen und sind von einem Arzt versorgt worden", hieß es in einem Statement vom Department of Primary Industries and Regional Development.

Wenige Stunden nach dem Vorfall wurde eine Hai-Warnung für einige Strände rund um Perth herausgegeben. In dieser heißt es, dass zwei Schwimmer von einem Meerestier, "möglicherweise ein Hai", angegriffen wurden.

Experten, die sich Fotos der Wunden der Buben angesehen haben, bezweifeln laut "ABC", dass es sich tatsächlich um Verletzungen durch einen Hai handeln.

Cont - shark sighted 3m offshore , two swimmers reported minor injuries following interaction with marine animal. Possible shark. Waterman — Surf Life Saving WA (@SLSWA) 14. März 2018

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)