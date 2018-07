Kind macht ins Becken - Schwimmbad gesperrt

Wie das Portal "Du bist Halle" berichtet, passierte der Ekel-Vorfall am Donnerstagnachmittag im Nordbad in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt.

Ein Kind musste anscheinend so dringend auf die Toilette, dass es sein großes Geschäft gleich im Schwimmbecken verrichtete. Offenbar schaffte es das Kind nicht mehr rechtzeitig auf die WC-Anlage.

Die Betreiber des Freibades reagierten auf den Vorfall sofort. "Aus hygienischen Gründen wurde das Becken sofort für den Badebetrieb gesperrt und es wurden Gegenmaßnahmen eingeleitet", erklärte eine Stadtwerke-Sprecherin gegenüber dem Portal.

Hochchlorung und Frischwasserzufuhr

Für die Gäste war der Badespaß damit erstmals vorbei. Durch Hochchlorung und Frischwasserzufuhr konnte das Wasser im Becken dann aber wieder erfolgreich gereinigt werden.

Als kleine Entschädigung für die Badegäste hatte das Nordbad dann eine Stunde länger geöffnet.

(wil)