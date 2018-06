8-jähriges Mädchen von Pädophilen begrapscht

Zu dem sexuellen Übergriff kam es am Mittwochnachmittag auf der Bremer Straße in Hamburg-Eißendorf, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Eine 8-Jährige spazierte auf ihrem Rückweg von einem Geschäft zwischen zwei Häusern hindurch, um zu einem Spielplatz zu gelangen.

Im Durchgang wartete aber bereits ein Mann auf das kleine Mädchen, der dort mit seinem Fahrrad stand. Der Pädophile passte das Kind ab und ließ es nicht mehr weitergehen.

Laut Polizei fixierte er die Schülerin an einem Müllverschlag und zeigte ihr mindestens ein pornografisches Bild auf seinem Smartphone.

Mädchen vertraut sich Mutter an

Während er das Mädchen festhielt, wirkte er auch "körperlich" auf die 8-Jährige ein und berührte sie "in sexueller Weise". Als sich das Kind heftig gegen die Annäherung des Mannes wehrte, geriet dieser in Panik.

Der Täter ließ von ihr ab und ergriff mit seinem Fahrrad die Flucht. Die 8-Jährige lief sofort nach Hause und vertraute sich ihrer Mutter an, die sofort die Polizei alarmierte.

Eine sofort eingeleitete Maßnahme verlief bisher ohne Erfolg. Die Fahndung nach dem Mann läuft.

(wil)