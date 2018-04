Mann bedrohte Passanten mit Messer - Polizei schoss

Am Freitagmorgen noch vor 7 Uhr soll ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf dem Gehweg gelaufen sein und währenddessen Fußgänger bedroht haben. Die Polizei wurde alarmiert und versuchte vor Ort, die Kontrolle in den Griff zu bekommen.

"Auf die Anweisungen der alarmierten Polizeibeamten reagierte der Mann nicht und näherte sich ihnen weiter in bedrohlicher Weise. Ein Beamter des Polizeikommissariats gab daraufhin einen Warnschuss ab. Als der 24-Jährige auch hierauf nicht reagierte, gab ein weiterer Beamter gezielt einen Schuss auf das Bein des Mannes ab", so Heike Uhde in einem Bericht der Polizei Hamburg.

Der 24-Jährige ging nach dem Schuss zu Boden. Er wurde verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Weitere Ermittlungen folgen. Zum Motiv des Mannes war zunächst nichts bekannt. "Ob bei dem Mann eine psychische Auffälligkeit vorliegt, wird derzeit geprüft", so die Polizei.

Passanten wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)