Nach Strom-Chaos öffnete Flughafen Hamburg wieder

Nach dem Stromausfall am Hamburger Flughafen soll der Betrieb am Montag um 6 Uhr wieder aufgenommen werden. Das teilte der Airport noch in der Nacht via Twitter mit.

Ein Kurzschluss hatte am Sonntag zu einem Stromausfall geführt, der Flugbetrieb wurde ab 10 Uhr vollständig eingestellt. Die Techniker des Flughafens konnten den Schaden mittlerweile erfolgreich beheben.

"Durch die Einschränkungen und Flugausfälle am Sonntag kann es auch am heutigen Montag noch zu Verspätungen kommen", informiert der Airport. Passagiere, die von Flugausfällen am Sonntag betroffen waren oder für Montag einen Flug ab Hamburg gebucht haben, werden gebeten, sich noch vor der Anreise zum Airport mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen.

We are happy to announce that our airport will be open for operation at 6 am. Thanks to our technicians! #hamburgairport #stromausfall #hamburg #airport #ham— Hamburg Airport (@HamburgAirport) 4. Juni 2018

Auch neun Flüge von und nach Wien waren vom Stromausfall in Hamburg betroffen, konnten nicht abgefertigt werden. Das bestätigte eine Sprecherin vom Flughafen Wien Schwechat gegenüber "heute.at".

Auch Klimaanlage fiel aus

Am Hamburger Flughafen seien die meisten Abflugschalter geschlossen worden, schilderte ein Augenzeuge gegenüber "Bild". Demnach sei auch die Klimaanlage ausgefallen.

"Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung", teilte eine Sprecherin am frühen Nachmittag mit.

Die Durchsagen funktionieren bei Stromausfall leider auch https://t.co/ZGRna8UvRn wird mit Hochdruck an dem Problem gearbeitet....— Hamburg Airport (@HamburgAirport) June 3, 2018

Das Gebäude sei geräumt worden, die Geschäfte geschlossen. Passagiere, die bereits den Security-Check durchlaufen hätten, hätten das Terminal wieder verlassen müssen, war Twitter-Nachrichten zu entnehmen.

Raus statt rein: Passagiere, die bereits kontrolliert wurden, müssen nun das Terminal verlassen. #Flughafen #Hamburg wird offensichtlich geräumt. pic.twitter.com/smOs44WDVO— André Kroll (@Millerntorpirat) June 3, 2018

Auch die sich bereits auf dem Rollfeld befindenden Maschinen konnten wegen des Stromausfalls nicht abheben. Vorerst würden keine Abflüge aus Hamburg stattfinden, ankommende Maschinen aus dem In- und Ausland würden an Flughäfen in ganz Deutschland umgeleitet, sagte eine Flughafensprecherin gegenüber der deutschen "Tagesschau".

@HamburgAirport Ich sitze auf dem Rollfeld von Rejkavik in der Maschine nach Hamburg. Wir starten nach Aussage des Kapitän nicht wegen Stromausfall im Flughafen Hamburg. Was ist los ?— Michael Heimann (@dwir1955) June 3, 2018

An einem Sonntag werden am Hamburger Flughafen im Schnitt je 200 An- und Abflüge abgefertigt. Nur 37 Starts und 24 Ankünfte konnten vor dem Stromausfall noch erfolgreich abgewickelt werden, die restlichen fielen aus.

