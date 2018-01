Defekt 26. Januar 2018 18:07; Akt: 26.01.2018 18:40 Print

Handy-Akku explodiert im Shop - Feuerwehr vor Ort

Am Freitagmittag ist in Rorschach, in der Schweiz, die Batterie eines Smartphones explodiert. Wegen starker Rauchentwicklung musste die Feuerwehr anrücken.