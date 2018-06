Eltern vergessen Mäderl (3) im Auto - tot

Die Tragödie trug sich am Sonntag in Anderson, im US-Bundesstaat Indiana, zu. Um kurz vor 19 Uhr ist Hannah Grace Miller im St. Vincent Regional Hospital verstorben, nachdem sie zuvor von ihren Eltern versehentlich im Auto vergessen wurde.

Am Morgen war die Familie zusammen in der Kirche, danach haben sie noch ein paar Einkäufe erledigt, bevor sie wieder zusammen nach Hause sind. Hannahs Eltern haben die Einkäufe ins Haus getragen, ihre beiden Söhne begleiteten sie und legten sich anschließend aufs Ohr. Vater und Mutter der Dreijährigen waren in der Annahme, dass sich Hannah zusammen mit den Geschwistern hingelegt hat.

Verheerender Fehler

Rund zwei Stunden später bemerkten sie, dass das Mädchen nicht im Haus war. Ihr Vater hat sie dann reglos im Auto gefunden. Er versuchte sie wiederzubeleben, legte sie in kaltes Wasser und alarmierte sofort den Notarzt. Leider kam jede Hilfe zu spät. Die Kleine wurde wenig später im Spital für tot erklärt. Als Todesursache gaben die Ärzte akute Hyperthermie (Überhitzung) an.

An jenem Tag hatte es knapp 27 Grad Außentemperatur. Im Auto dürfte es bis zu 20 Grad mehr gehabt haben.

Nachbarin Karen Hyatt erklärte US-Medien zufolge, dass die Millers eine "gute, gute Familie" sind und Hannah "eine wirklich Süße" war. "Es ist so unfassbar traurig. Es zerreißt mir mein Herz."

Es wurde keine Strafanzeige eingereicht. Die Eltern haben die laufenden Ermittlungen zu jeder Zeit unterstützt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)