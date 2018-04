Drama in Deutschland 18. April 2018 20:49; Akt: 18.04.2018 20:49 Print

Lkw überrollt 11-Jährigen auf seinem Fahrrad - tot

Tragischer Unfall am Mittwoch in Hannover: Ein kleiner Bub ist auf seinem Rad von einem Lkw überfahren worden. Der 11-Jährige verstarb noch an der Unglücksstelle.