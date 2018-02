Haus fliegt mitten in Wohnquartier in die Luft

Es sei zu einem massiven Zwischenfall gekommen, twittert die Polizei von Leicester am Sonntagabend. Eine Explosion mitten in der Stadt soll einen Großeinsatz ausgelöst haben, wie britische Medien berichten.

Gegenüber der "Sun" berichten Augenzeugen von einer lauten Explosion, bebenden Häusern und viel Rauch. Ob es Verletzte gegeben hat, ist noch nicht bekannt.

Auf Twitter kursieren Bilder der Strasse im Quartier. Offenbar soll eines dieser Häuser von der Explosion betroffen sein:



This is where the explosion happened #Leicester pic.twitter.com/iuU9qQYqKE