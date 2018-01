Mitarbeiter glaubte an echten Angriff 30. Januar 2018 19:37; Akt: 30.01.2018 19:37 Print

Hawaii-Raketenalarm war doch kein Versehen

Jener Mitarbeiter, der am 13. Jänner mit einem Raketenalarm für Panik in Hawaii sorgte, beging kein Versehen. Er glaubte an einen echten Angriff.